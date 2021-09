Paris Cité des sciences et de l'industrie île de France, Paris La Fête de la Science fête ses 30 ans à la Cité des sciences Cité des sciences et de l’industrie Paris Catégories d’évènement: île de France

La Fête de la Science fête ses 30 ans à la Cité des sciences Cité des sciences et de l'industrie, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 3 octobre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 19h

gratuit

La Cité des sciences et de l’industrieparticipent aux trente ans de cet événement national, inscrit autour de la thématique « l’émotion de la découverte ». Tout au long du week-end, organismes de recherche, associations de culture scientifique, entreprises et startups viennent partager leurs savoirs avec le public, à travers des expériences et des animations ludiques et multithématiques, dans une ambiance festive ! Pour cette édition exceptionnelle, Universcience accueillera plusieurs centres de sciences européens à la Cité ; ils présenteront leurs ateliers et démonstrations scientifiques aux scolaires et au grand public, en anglais et en version originale. Événements -> Festival / Cycle Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou Paris 75019

