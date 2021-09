La Fête de la Science Caen, 1 octobre 2021, Caen.

La Fête de la Science 2021-10-01 – 2021-10-11 Le Dôme et les villes de Caen la Mer 3, esplanade Stéphane Hessel

Caen Calvados

Fidèle à sa volonté de rapprocher le grand public et la science , la Fête de la Science proposera une programmation toujours plus riche, surprenante et diversifiée pour mettre à l’honneur l’innovation et la recherche.

Vous pourrez retrouver de nombreuses expositions, ateliers, conférences, débats,visites et portes ouvertes, ou encore de nombreuses animations enfants.

Parmi les temps-forts, vous pourrez retrouver notamment le Turfu festival organisé par le Dôme et l’exposition Images de sciences à l’Université Caen Normandie (Campus 1).

Retrouvez toutes les informations sur la Fête de la Science et sa programmation complète sur le site officiel de l’opération.

© Ville de Caen – François Decaëns

https://www.echosciences-normandie.fr/

