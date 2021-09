La Fête de la Science avec Astro club M 13 Martigues, 1 octobre 2021, Martigues.

La Fête de la Science avec Astro club M 13 2021-10-01 19:00:00 – 2021-10-01 Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues Bouches-du-Rhône

Programme 2021.

– Vendredi 1er octobre à 19h : Les Mondes océans, par Olivier Mousis.

L’eau, sous ses diverses formes, imprègne le système solaire, depuis des traces de vapeur sur le Soleil lui-même à la glace d’eau dans la composition probable de Pluton et des objets de la ceinture de Kuiper situés au-delà. Les astronomes voient la signature de l’eau dans les nuages moléculaires géants entre les étoiles, dans les disques de matière qui représentent les systèmes planétaires nouveau-nés, et dans les atmosphères d’exoplanètes en orbite autour d’autres étoiles.



– Lundi 4 octobre à 19h : La Musique des Sphères, par Jean-Pierre Luminet.

« L’Harmonie des Sphères », naïvement imaginée dans l’Antiquité et revisitée deux mille ans plus tard par le génial Kepler, a été complètement revisitée au XXe siècle par l’astronomie : les observations des grands télescopes et les modélisations astrophysiques ont révélé que le ciel est le plus souvent un espace discordant, arythmique et d’une extrême violence. Depuis les années 1960, un nombre croissant de compositeurs se sont intéressés aux recherches en astrophysique jusqu’à incorporer leur compréhension de divers modèles dans leurs créations musicales. J.-P. Luminet a collaboré avec des compositeurs de premier plan comme Gérard Grisey (Le Noir de l’Étoile, 1990), Hèctor Parra (Inscape, 2018) ou Gérard Pape (Atoms of space and time, 2017-2022) nous ouvre à cette fertilisation croisée entre musique et sciences fondamentales.



– Vendredi 8 octobre : La Grande Aventure Spatiale du 21 ème Siècle.

Retour vers la Lune et Objectif Mars, par Roger Solari, ancien directeur d’Arianespace à Kourou.

Il évoquera l’histoire spatiale en France et plus généralement en Europe, nous expliquera comment l’Homme compte reconquérir la Lune (les moyens mis en oeuvre) puis Mars, le grand objectif des années à venir. Pour finir, nous rêverons avec lui sur la possibilité d’accéder à des mondes plus lointains.



Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui.

Comme chaque année, M13 participe à la Fête de la Science. Cette année, 3 conférences grand public à l’Hôtel de Ville de Martigues.

Dans le cadre de la 30ème édition de la Fête de la Science dont le thème 2021 est “Eurêka ! L’émotion de la découverte”.

resa@astroclubm13.fr +33 7 64 09 11 36 http://www.astroclubm13.fr/

