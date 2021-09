Menton Musée de Préhistoire Régionale Alpes-Maritimes, Menton La Fête de la Science au Musée de Préhistoire régionale Musée de Préhistoire Régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée de Préhistoire Régionale, le dimanche 10 octobre à 15:30

Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée de Préhistoire régionale propose une visite commentée de ses expositions sur le thème de la biodiversité (par Almudena ARELLANO). Dimanche 10 octobre 2021 à 15h30 Information : 04 89 81 52 12

Entrée libre et gratuite

Visite commentée sur le thème de la biodiversité Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T15:30:00 2021-10-10T17:00:00

