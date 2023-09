La Fête de la science 2023 mouille le maillot !, 6 octobre 2023, .

Du vendredi 06 octobre 2023 au lundi 16 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette année encore, la Fête de la science célèbrera le partage des sciences, du 6 au 16 octobre 2023. Des milliers d’événements gratuits et ouverts à tous sont proposés, y compris aux écoliers, collégiens et lycéens, sur le thème de la science et du sport.

Chaque édition de la Fête de la science est une occasion pour tous les publics d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui font les sciences aujourd’hui. Adultes, enfants, scientifique ou non : prenez part aux animations et parcourez les villages des sciences pour découvrir la science autrement ! Pour cette nouvelle édition, le sport et la pratique sportive seront mis à l’honneur dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La Fête de la science 2023 invitera chercheurs et citoyens à se retrouver autour du plaisir du sport afin de nourrir le dialogue entre sciences et société, entre chercheurs et citoyens. Un moment de partage qui permettra de mettre en lumière la contribution des chercheurs dans l’amélioration des performances des sportifs, et le développement des connaissances trouvant des applications dans de nombreux secteurs, tels que la pharmacologie, les matériaux, les neurosciences, la psychologie ou encore la médecine.

Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Fête de la science est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les publics. Pendant une dizaine de jours, familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences échangeront lors de milliers d’événements gratuits proposés partout en France.

Plusieurs lieux à Paris et en île de France

Contact : https://www.fetedelascience.fr/

©mnhn