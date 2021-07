La Fête de la science 2021 Université Jean Jaurès, 1 octobre 2021, Toulouse.

La Fête de la science 2021

du vendredi 1 octobre au lundi 11 octobre à Université Jean Jaurès

### La Fête de la science fête ses 30 ans ! **À la rencontre des scientifiques sur toute l’Occitanie ** La 30e édition de la Fête de la science en Occitanie invite, du 1er au 11 octobre 2021, le grand public et les scolaires à découvrir la science à travers animations, rencontres et émotions. ### Rencontres avec des scientifiques : l’émotion au rendez-vous dans toute l’Occitanie En trois décennies, la Fête de la science s’est imposée comme le rendez-vous incontournable de tous les curieux : ce grand festival propose plus de 3500 évènements sur toute la France. En Occitanie, pas moins de **110 villes** fêteront cette année les 30 ans de la Fête de la science. Un anniversaire sous le signe de **« l’émotion de la découverte »**, thématique de cette édition, qui mobilise **plus de 2 000 scientifiques** pour l’occasion. Surprise, excitation, espoir, déception, bonheur… les scientifiques partageront leur quotidien et leur passion à travers des discussions, animations et démonstrations. Des Villages des sciences s’implanteront dans chaque département et proposeront des expériences incroyables pour **plonger au coeur de la recherche scientifique du territoire**. Le Village des sciences de Nîmes constituera cette année l’opération phare de la Fête de la science en Occitanie, offrant de nombreuses activités. ### La Fête de la science s’invite dans les lycées… et démêle le vrai du faux dans la pop culture. Pour cette année anniversaire, l’opération « 30 ans, 30 lycées » proposera des interventions dans des **lycées des 13 départements** de la région Occitanie afin de démêler le vrai du faux dans les **films, séries et jeux vidéo** préférés des jeunes. Sous forme de **sketchs** et de discussions, ces moments d’échange privilégiés seront animés par des doctorants et chercheurs du Science Comedy Show. L’occasion de faire découvrir la recherche sous un nouveau jour et de montrer que la science permet de mieux comprendre notre monde. Et même ceux de vos personnages préférés ! ### Benjamin Roche, spécialiste de l’écologie de la santé : ambassadeur régional Benjamin Roche est spécialiste dans le domaine de l’écologie de la santé et des maladies au laboratoire MIVEGEC à Montpellier et **Directeur de Recherche à l’IRD.** Il est membre de l’IPBES, groupe international d’experts sur la biodiversité. Il est très présent dans la sphère médiatique pour son implication dans la **compréhension de la pandémie Covid-19 en lien avec la santé humaine et animale.** ### Une émission en direct depuis toute la France Pour cette 30e édition de la Fête de la science, le rendez-vous quotidien **Science en direct** sera animé par Fred Courant et les journalistes de l’Esprit Sorcier. **Le 9 octobre l’émission sera en duplex avec Montpellier,** et proposera un grand quiz interactif sur la recherche en Occitanie et des échanges avec l’ambassadeur Occitanie Benjamin Roche. ### La découverte scientifique en BD Sous forme de bande-dessinée, un livre spécialement édité pour la Fête de la science dévoilera le quotidien de doctorants. Vous pourrez retrouver les travaux de recherche de deux doctorantes d’Occitanie : **Olivia Dorado (Université Toulouse Jean Jaurès) et Déborah Federico (Université Toulouse III – Paul Sabatier). ** ### Plus d’infos Retrouvez toutes les manifestations sur les sites [echosciences-sud.fr](https://www.echosciences-sud.fr) et sur [fetedelascience.fr](https://www.fetedelascience.fr)

Culture

Université Jean Jaurès 5 Allée Antonio Machado, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00