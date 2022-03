La fête de la Saint-Patrick Chénérailles Chénérailles ChénéraillesChénérailles Catégories d’évènement: Chénérailles

2022-03-19 19:30:00

Chénérailles Creuse Maison de la Culture Chénérailles Creuse Chénérailles Repas, animation musicale.

18 EUROS POUR LES ADULTES ET 8 EUROS POUR LES ENFANTS

Sur réservation au tél.: 0602691070 à partir de 18h

