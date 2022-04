La fête de la Saint-Marc Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

2022-04-30 – 2022-05-01

Villeneuve-lès-Avignon Gard Fête traditionnelle de la vigne et du vin, marché au vin, défilé de la charrette, danses, groupes folkloriques, messe en provençal, animations… +33 4 90 03 70 60 http://fetedesaintmarc.com/ Villeneuve-lès-Avignon

