Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin La Fête de la Saint-Fiacre à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

La Fête de la Saint-Fiacre à Saint-Quentin Saint-Quentin, 4 septembre 2021, Saint-Quentin. La Fête de la Saint-Fiacre à Saint-Quentin 2021-09-04 13:00:00 – 2021-09-04 17:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin fête les jardiniers. Défilé en fanfare avec concours de vélos, trottinettes fleuris au départ de la place du 87ème RI (vélodrome) jusqu’au centre ville avec arrêt à l’église St Jean pour cérémonie officielle. A partir de 13h, sur la Place Noël Régnier, des animations seront proposées par les associations.

Cortège :

– 14h30, Place du 87e RI, rue Thiers, rue Kennedy

– 14h45, arrêt église Saint-Jean

– 15h, rue Albert Thomas, rue le Serrurier, rue Raspail, rue Nef d’Or, Place Régnier

Départ des Stimulants vers 16h15, vers le Béguinage Saint-Lazare rue de la Fère Saint-Quentin fête les jardiniers. Défilé en fanfare avec concours de vélos, trottinettes fleuris au départ de la place du 87ème RI (vélodrome) jusqu’au centre ville avec arrêt à l’église St Jean pour cérémonie officielle. A partir de 13h, sur la Place Noël Régnier, des animations seront proposées par les associations.

Cortège :

– 14h30, Place du 87e RI, rue Thiers, rue Kennedy

– 14h45, arrêt église Saint-Jean

– 15h, rue Albert Thomas, rue le Serrurier, rue Raspail, rue Nef d’Or, Place Régnier

Départ des Stimulants vers 16h15, vers le Béguinage Saint-Lazare rue de la Fère +33 3 23 06 92 57 Saint-Quentin fête les jardiniers. Défilé en fanfare avec concours de vélos, trottinettes fleuris au départ de la place du 87ème RI (vélodrome) jusqu’au centre ville avec arrêt à l’église St Jean pour cérémonie officielle. A partir de 13h, sur la Place Noël Régnier, des animations seront proposées par les associations.

Cortège :

– 14h30, Place du 87e RI, rue Thiers, rue Kennedy

– 14h45, arrêt église Saint-Jean

– 15h, rue Albert Thomas, rue le Serrurier, rue Raspail, rue Nef d’Or, Place Régnier

Départ des Stimulants vers 16h15, vers le Béguinage Saint-Lazare rue de la Fère Ville de Saint-Quentin dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.85359#3.28181