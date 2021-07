La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes, LA COLLE SUR LOUP La fête de la Saint Eloi La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

La fête de la Saint Eloi La Colle-sur-Loup, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Colle-sur-Loup. La fête de la Saint Eloi 2021-07-10 – 2021-07-11

La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes Samedi 10 juillet : Aubades dans le village, Soirée DJ Place de la Libération

Dimanche 11 juillet : 11h messe à l’église St Jacques et bénédiction des chevaux. +33 6 63 42 18 24 dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de tourisme de La Colle-sur-Loup

La Colle-sur-Loup
43.68693#7.10558