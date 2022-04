La fête de la Redadeg à Nantes ! Grue Titan Jaune Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La fête de la Redadeg à Nantes ! Grue Titan Jaune, 21 mai 2022, Nantes. La fête de la Redadeg à Nantes !

Grue Titan Jaune, le samedi 21 mai à 16:00

Venez tous.tes fêter l’arrivée de la Redadeg à Nantes ! Nous vous donnons rendez-vous près de la grue jaune Titan, au bord de Loire entre 16h et 20h. Des stands, de la restauration, des animations diverses vous y attendrons. Du goût vous aurez, c’est sûr et certain ! C’est parti ! ?‍♀️ ? ?‍♂️ Venez tous.tes fêter l’arrivée de la Redadeg à Nantes ! Grue Titan Jaune 6C4J+34 Nantes Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Grue Titan Jaune Adresse 6C4J+34 Nantes Ville Nantes lieuville Grue Titan Jaune Nantes Departement Loire-Atlantique

Grue Titan Jaune Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La fête de la Redadeg à Nantes ! Grue Titan Jaune 2022-05-21 was last modified: by La fête de la Redadeg à Nantes ! Grue Titan Jaune Grue Titan Jaune 21 mai 2022 Grue Titan Jaune Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique