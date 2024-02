La fête de la Prin’Taurine Noves, vendredi 22 mars 2024.

La fête de la Prin’Taurine Noves Bouches-du-Rhône

Week-end taurin dans la convivialité et la bonne humeur.

Plusieurs évènements autour du thème des taureaux et des traditions. Encierros, abrivados, courses au plan, bodéga et bien d’autres activités seront proposées lors de ce week-end .





*Vendredi 22



19h Abrivado, Manade Martel, offerte par le Bar des Sports et le Bar La Bohème



20h Repas ou tapas dans les cafés



21h Bodegas, DJ Lucas MENCCI au Bar des Sports, DJ Pasteur Guy au Bar La Bohème, DJ Otto au Bar Le Rex



*Samedi 23



9h Déjeuner, offert par le Comité des Fêtes de Noves, au stade de Bonpas



11h Départ de l’abrivado longue, Manade Colombet



12h Apéritif et animation dans les cafés



15h Course camarguaise de taureaux jeunes, organisée par le Club Taurin L’Encierro, à 15h, aux arènes Régis Chauvet, Manades De Méjanes, Cuillé, Bon.



18h Bandido, Manade Colombet



19h Repas ou tapas dans les cafés



21h30 Grand feu d’artifice, au stade du Moulin



22h Bodegas, DJ Olive au Bar des Sports, DJ Pasteur Guy au Bar La Bohème, soirée avec Têtes en l’air au Bar Le Rex



*Dimanche 24



10h30 Course au plan 3 taureaux, Manade Roumanille, aux arènes Régis Chauvet. Entrée générale 4€ / Enfants de moins de 12 ans 2€



12h Apéritif Grillades party, animés par DJ Otto



15h30 Course au plan 6 taureaux, Manade Roumanille, aux arènes Régis Chauvet. Entrée générale 4€ / Enfants de moins de 12 ans 2€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La fête de la Prin’Taurine Noves a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence