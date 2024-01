La fête de la Préhistoire au musée de l’Homme Musée de l’Homme Paris, samedi 27 janvier 2024.

Du samedi 27 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit sous condition

Inclus dans le billet d’entrée

Un week-end festif et musical pour découvrir en famille l’exposition « Préhistomania » !

SAMEDI 27 JANVIER

Bibliothèques hors les murs

Venez compléter votre découverte de la préhistoire avec les ouvrages de la bibliothèque du Musée de l’Homme et des bibliothèques du Muséum.

Bandes dessinées, livres sur les gravures, les peintures, les grottes, biographies… les documentalistes vous attendent !

Tout public – Accès libre dans la limite des places disponibles

Lieu : salon 1er étage

11 h 15 : Prépare ton expédition

Chaque découverte archéologique nécessite une excellente préparation ! Les enfants aident un explorateur du musée à organiser sa mission, puis embarquent avec lui vers son terrain de recherche pour s’initier à la pratique du calque sur une paroi décorée.

Dès 4 ans – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : Espace Familles

Durée : 45 minutes

11 h 30 : Visite commentée de l’exposition Préhistomania

Deux commissaires de l’exposition Préhistomania, Egidia Souto et Jean-Louis Georget, vous embarquent pour une visite passionnante.

Tout public – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : Exposition Préhistomania

Durée : 1 h

Ateliers sonores – Les lithophones de Tony Di Napoli

Les lithophones sont des pierres sonores utilisées dès la Préhistoire et jusqu’à nos jours, à travers le monde entier. Durant cet atelier pédagogique, le sculpteur et musicien Tony Di Napoli présente les lithophones qu’il crée en pierre calcaire, montre les différents aspects de ces instruments de musique insolites et fait participer le public !

Dès 7 ans – Distribution de tickets devant l’atelier 15 min avant le début de chaque atelier.

Lieu : Atrium Paul Rivet

Horaires : 11 h 45, 17 h et 18 h

Durée : 45 minutes

14 h 30 : Atelier « Peindre à la préhistoire »

Partez en famille à la rencontre des artistes de la Préhistoire en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice. Découvrez les outils, les techniques et les styles qui se cachent derrière les chefs-d’œuvre de l’art pariétal et rupestre.

Après la visite, initiez-vous au relevé scientifique avant de vous glisser dans la peau des premiers artistes et d’expérimenter par vous-même la peinture pariétale.

Dès 6 ans – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : salle Chaillot

Durée : 1 h 30

À 15 h : Concert « Pierres enchantées » par l’Ensemble Calliopée

Ce programme musical permet de se rapprocher du monde sonore de nos lointains ancêtres tout en se plaçant au cœur de la création contemporaine, grâce aux lithophones. Ces instruments de musique en pierre ont été utilisés à travers le monde entier, de la Préhistoire à nos jours. Sur la base de connaissances ancestrales, le musicien et sculpteur Tony Di Napoli crée des résonances inouïes et spectaculaires.

L’Ensemble Calliopée propose un parallèle original entre ces créations contemporaines et des œuvres du Moyen Âge, de la Renaissance et du Baroque liées à la symbolique de la pierre.

Œuvres de Josquin des Prés, Roland de Lassus, Stradella, J.S.Bach, Tony Di Napoli, et une création mondiale de Kryštof Mařatka.

Tout public – Accès libre dans la limite des places disponibles

Lieu : Atrium Paul Rivet

Durée : 1 h 30

DIMANCHE 28 JANVIER

Bibliothèques hors les murs

Venez compléter votre découverte de la préhistoire avec les ouvrages de la bibliothèque du Musée de l’Homme et des bibliothèques du Muséum.

Bandes dessinées, livres sur les gravures, les peintures, les grottes, biographies… les documentalistes vous attendent !

Tout public – Accès libre dans la limite des places disponibles

Lieu : salon 1er étage

11 h 15 : Petit déjeuner musical avec le musicien Kryštof Mařatka

Passez un moment privilégié avec ce compositeur inspiré par les origines de l’art, qui joue lui-même des trans-instruments archaïques, archétypes

préhistoriques et les utilise dans ses créations.

Adultes – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : café Lucy (2ème étage)

Durée : 1 h

11 h 15 : Prépare ton expédition

Chaque découverte archéologique nécessite une excellente préparation ! Les enfants aident un explorateur du musée à organiser sa mission, puis embarquent avec lui vers son terrain de recherche pour s’initier à la pratique du calque sur une paroi décorée.

Dès 4 ans – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : Espace Familles

Durée : 45 minutes

11 h 30 : Visite commentée de l’exposition Préhistomania

Deux commissaires de l’exposition Préhistomania, Egidia Souto et Jean-Louis Georget, vous embarquent pour une visite passionnante.

Tout public – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : Exposition Préhistomania

Durée : 1 h

Ateliers sonores – Les lithophones de Tony Di Napoli

Les lithophones sont des pierres sonores utilisées dès la Préhistoire et jusqu’à nos jours, à travers le monde entier. Durant cet atelier pédagogique, le sculpteur et musicien Tony Di Napoli présente les lithophones qu’il crée en pierre calcaire, montre les différents aspects de ces instruments de musique insolites et fait participer le public !

Dès 7 ans – Distribution de tickets devant l’atelier 15 min avant le début de chaque atelier.

Lieu : Foyer Germaine Tillion

Horaires : 11 h 45, 14 h, 16 h 45 et 17 h 45

Durée : 45 minutes

12 h : Déambulation au violoncelle devant les relevés d’art rupestre

En suivant les motifs, les formes et les couleurs des relevés d’art préhistorique, la violoncelliste Myrtille Hetzel nous propose une plongée dans le monde sonore des peintures rupestres. Une balade sensible dans le son des images.

Tout public – Distribution de tickets devant l’atelier 15 min avant le début de la visite

Lieu : Exposition Préhistomania

14 h 30 : Atelier « Peindre à la préhistoire »

Partez en famille à la rencontre des artistes de la Préhistoire en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice. Découvrez les outils, les techniques et les styles qui se cachent derrière les chefs-d’œuvre de l’art pariétal et rupestre.

Après la visite, initiez-vous au relevé scientifique avant de vous glisser dans la peau des premiers artistes et d’expérimenter par vous-même la peinture pariétale.

Dès 6 ans – Inscription sur la billetterie en ligne (clôture des inscriptions le 26 janvier à 11 h)

Lieu : salle Chaillot

Durée : 1 h 30

À 15 h : Spectacle « Anachronique paléolithique ! – Portrait #03 L’abbé Breuil »

Ce spectacle du metteur en scène, dramaturge et chercheur Victor Thimonier (compagnie Les Temps Blancs), sonde les couches stratigraphiques de la vie et de la psyché de l’Abbé Breuil pour interroger les croyances, les erreurs et les hypothèses qui se nouent dans la recherche des origines humaines.

Dès 11 ans – Accès libre dans la limite des places disponibles

Lieu : Atrium Paul Rivet

Durée : 1 h30

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr/fete-de-la-prehistoire https://www.museedelhomme.fr/fr/fete-de-la-prehistoire

Musée de l’Homme peinture-rupestre-fete-de-la-prehistoire-2024