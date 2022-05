La fête de la pomme Touques, 15 octobre 2022, Touques.

La fête de la pomme Touques

2022-10-15 – 2022-10-16

Touques Calvados

La Ville de Touques organise sa première fête de la pomme.

Au programme : vente de fruits, démonstration de greffage et de taille sur fruitiers, marché du terroir et artisans locaux, dégustation de fruits et concours de tartes aux pommes.

animation@mairiedetouques.fr +33 2 31 88 00 07 https://www.mairiedetouques.fr/

Touques

