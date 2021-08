La Fête de la Petite Reine #5 La Marbrerie, 4 septembre 2021, Montreuil.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 20h30 à 23h30

Le dimanche 5 septembre 2021

de 10h à 15h

payant

L’incontournable fête de la Petite Reine revient à Montreuil ! Au programme : des concerts, des concours, des ateliers cyclistes… On vous en dit plus très rapidement !

CONCERTS

Orange dream : Orange Dream réveillent des incantations blues tribales. Habité, brut et entêtant, le duo lillois mise un rock indé contrasté, une pop paganique et enlevée, tout aussi immédiate que finement ciselée. Un rêve acide et doux à éplucher.

Vermine (duo)

Cinéconcerts :

Mister Master (Fred Poulet – Calypso Project)

MAIS AUSSI : LIMBO-VÉLO, STANDS, NOURRITURE ET BOISSONS…

Événements -> Fête / Parade

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (224m) 9 : Croix de Chavaux (764m)



Contact :La Marbrerie 0143627119 contact@lamarbrerie.fr https://lamarbrerie.fr/le-fete-de-la-petite-reine-5/ https://www.facebook.com/events/339264091154170

Date complète :

