Montreuil La Marbrerie Montreuil, Seine-Saint-Denis La Fête de la Petite Reine #5 La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

La Fête de la Petite Reine #5 La Marbrerie, 4 septembre 2021, Montreuil. La Fête de la Petite Reine #5

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à La Marbrerie

CONCERTS Orange dream Vermine (duo) cinéconcertS Mister Master (Fred Poulet – Calypso Project) MAIS AUSSI : LIMBO-VÉLO, STANDS, NOURRITURE ET BOISSONS…

Prévente : 5€ / Sur place : 8€

L’incontournable fête de la Petite Reine revient à Montreuil ! Au programme : des concerts, des concours, des ateliers cyclistes… On vous en dit plus très rapidement ! La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T23:59:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Marbrerie Adresse 21 rue Alexis Lepère 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Marbrerie Montreuil