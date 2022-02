La fête de la pêche Saint-Généroux, 19 juin 2022, Saint-Généroux.

La fête de la pêche Saint-Généroux

2022-06-19 – 2022-06-19

Saint-Généroux Deux-Sèvres Saint-Généroux

Le Thouet offre ses plus beaux méandres autour de Saint-Généroux. La rivière est peuplée en toutes espèces de poissons dont une forte population de carnassiers : perches, sandres, brochets, black-bass… Cette année le concours de la pêche au coup et celui dédié aux carnassiers sont regroupés en une seule manifestation. Amateurs ou professionnels de la pêche pourront s’en donner à cœur joie et tenter de remporter le 1er prix de ce concours ! La météo, le poste, le feeling, la connaissance de l’environnement, les techniques de pêche mais aussi un peu de chance feront sans nul doute la différence ! Un repas champêtre sera proposé à midi.

Concours sur inscription.

+33 6 27 82 42 64

Philippe WALL – Maison du Thouasrais

Saint-Généroux

