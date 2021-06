La fête de la pêche Caen, 13 juin 2021-13 juin 2021, Caen.

La fête de la pêche 2021-06-13 – 2021-06-13

Caen 14000

L’association AUGCC organise en partenariat avec la Ville de Caen, la fête de la pêche sur les bords de l’Orne autour du cours Koenig.

Vous pourrez retrouvez de nombreuses animations dont un concours de pêche de 9h à 11h (sur inscription, 10€ la participation). Tout au long de la journée de nombreux stands avec des spécialistes vous permettront de vous renseigner sur les différentes espèces aquatiques et sur les différentes techniques de pêche.

La pêche à la truite sera également possible pour les enfants.

Restauration et buvette sur place dans le respect strict des consignes sanitaires.

L’association AUGCC organise en partenariat avec la Ville de Caen, la fête de la pêche sur les bords de l’Orne autour du cours Koenig.

Vous pourrez retrouvez de nombreuses…

https://gardon-caennais.fr/

L’association AUGCC organise en partenariat avec la Ville de Caen, la fête de la pêche sur les bords de l’Orne autour du cours Koenig.

Vous pourrez retrouvez de nombreuses…

L’association AUGCC organise en partenariat avec la Ville de Caen, la fête de la pêche sur les bords de l’Orne autour du cours Koenig.

Vous pourrez retrouvez de nombreuses animations dont un concours de pêche de 9h à 11h (sur inscription, 10€ la participation). Tout au long de la journée de nombreux stands avec des spécialistes vous permettront de vous renseigner sur les différentes espèces aquatiques et sur les différentes techniques de pêche.

La pêche à la truite sera également possible pour les enfants.

Restauration et buvette sur place dans le respect strict des consignes sanitaires.