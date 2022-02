La Fête de la nature – Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 21 mai 2022, Braud-et-Saint-Louis.

La Fête de la nature – Portes Ouvertes à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde Braud-et-Saint-Louis

Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021, la Fête de la Nature revient à Terres d’Oiseaux ! Au programme : stands de naturalistes pour rencontrer d’autres amoureux de la Nature dans votre région, des expositions photo et de peintures…, des ateliers artistiques, des jeux à faire en famille…. Le site Terres d’Oiseaux est exceptionnellement ouvert en accès libre et gratuit.

Le programme dans le détail :

-de 14h à 15h : démonstration de dessin par l’aquarelliste M. CLAIRET et de 15h à 17h : atelier aquarelle (12€)

-de 10h à 18h : exposition de peintures du club Ombres et Lumières avec rencontres des artistes – exposition des photos du club de St Androny avec rencontre des adhérents – exposition photos de quelques abonnés.

Stands naturalistes de l’Abeille est dans le pré et Natura 2000 avec animations pour découvrir la Nature

Pour les gourmands chichis & crêpes

+33 5 57 32 88 80

