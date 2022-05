La Fête de la Nature Le Porge Le Porge Catégories d’évènement: Gironde

La Fête de la Nature Le Porge, 21 mai 2022, Le Porge.

2022-05-21 – 2022-05-22

Le Porge Gironde Le Porge Un formidable week-end en perspective pour la première édition de la Fête de La Nature.

Samedi :

14h à 16h30 : Découverte du canal avec le Syndicat des lacs Médocains. Limité à 20 pers.

15h à 17h : Atelier : histoire de la forêt et poterie à la Cabane de l’Entrade. Limité à 12 pers.

20h : Cinéma ANIMAL à la Salle des fêtes.

Dimanche :

9h30 à 10h : Atelier créatif.

10h à 11h : Atelier pédagogique

11h à 11h30 : Osez un concert symphonique en plein air ! A la Garenne.

12h à 13h : Atelier artistique Les Papiers Bleus Autour de La Grange à tiroirs Dès 10 ans.

14h à 15h30 – Balade guidée par les Écoacteurs du Médoc à la Cabane de Lentrade. Limité à 20 pers.

15h30 à 16h : Concert à la Cabane de l’Entrade.

16h à 16h30 : Lectures pour petits et grands & Kamishibaï, petit théâtre d’images.

16h45 à 17h45 : Inauguration de la grainothèque Jardin de la bibliothèque.

+33 5 56 26 50 15

Le Porge

