La Fête de la nature et des énergies – Changer d’ère Saison 3 Etang de la Thévinière, 26 septembre 2021, Sèvremoine.

La Fête de la nature et des énergies – Changer d’ère Saison 3

Etang de la Thévinière, le dimanche 26 septembre à 11:00

Un temps familial et festif à la découverte des énergies alternatives sur le site de l’étang de la Thévinière, pour s’interroger sur son usage de l’énergie, découvrir les énergies renouvelables et donner l’envie d’agir concrètement pour la transition énergétique. ### Au programme : – Une randonnée animée à la découverte du site naturel de la Thévinière pour croiser nature et énergie – Des causeries et des rencontres pour mieux comprendre l’impact environnemental des énergies et discuter avec des organisations qui œuvrent pour une énergie positive – De nombreux ateliers ludiques pour petits et grands : se tester sur les économies d’énergies, mixer son smoothie à la force des mollets… – De la musique, des concerts et des spectacles pour se détendre tout en apprenant. Retrouvez prochainement le programme complet dans cette actu et sur @maugescommunaute.

Entrée libre

Une journée énergétique et énergique à la découvertes des énergies alternatives et des nouvelles mobilités

Etang de la Thévinière Etang de la Thévinière – 49600 Gesté / Beaupréau en Mauges Sèvremoine La Renaudière Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T11:00:00 2021-09-26T19:00:00