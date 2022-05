La fête de la Nature en Thouarsais Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars Deux-Sèvres EUR À l’occasion de la fête de la Nature, la Communauté de Communes du Thouarsais, ses partenaires et des acteurs du territoire se mobilisent pour vous proposer un programme d’animations gratuites permettant de découvrir les initiatives menées localement pour préserver la biodiversité.

À l'occasion de la fête de la Nature, la Communauté de Communes du Thouarsais, ses partenaires et des acteurs du territoire se mobilisent pour vous proposer un programme d'animations gratuites permettant de découvrir les initiatives menées localement pour préserver la biodiversité.

Au programme : des visites, des conférences, des sorties nature, des déambulation, des projections, des rencontres avec des acteurs du territoire, des expositions….

Thouars

