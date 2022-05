LA FÊTE DE LA NATURE DU 18 AU 22 MAI Agde, 18 mai 2022, Agde.

LA FÊTE DE LA NATURE DU 18 AU 22 MAI Agde

2022-05-18 – 2022-05-22

Agde Hérault

Mercredi 18 mai : Le Bagnas fête sa nature

Des mini-jeux pour vous présenter quelques espèces : chauves-souris, oiseaux et insectes…

Gratuit. Sur réservation : 04.67.01.60.23

14h>16h30 : Maison de la Réserve. Domaine du Grand Clavelet, Route de Sète Agde.

Du mercredi 18 au dimanche 22 mai : Jeu de piste “Explorama”

Partez à la découverte de la biodiversité marine et explorez les richesses du littoral agathois. Grâce à l’application mobile “Explorama”, un parcours ludique jalonné de questions vous permettra de profiter en toute autonomie d’une balade enrichissante.

Gratuit, Téléchargez l’application “Explorama”.

>Les Falaises, la Grande Conque et le Vieux-Port. Le Cap d’Agde

Mercredi 18 mai : Pêche à pied

Au travers d’une pêche à pied encadrée par un animateur nature, partez à la découverte des espèces présentes sur le littoral cap agathois.

Crabes, poissons, étoiles de mer, poulpes… Apprenez-en plus sur eux, de manière à mieux les préserver. Tous les animaux sont relâchés dans le milieu naturel en fin d’activité.

Prévoir des chaussures d’eau (pas de tongs, ni crocs, ni bottes) et des vêtements de rechange.

Enfants à partir de 6 ans.

Gratuit. Sur réservation au 06.45.96.78.81

9h30>12h. Départ : Parking des Falaises (en face de l’ancien aquarium), Rue des Deux frères. Le Cap d’Agde

Samedi 21 mai : Jeu de piste autour de la biodiversité marine

Partez à la découverte de la biodiversité marine tout en vous amusant!

Au fil des énigmes, sillonnez l’espace vert de la Grande Conque à la recherche de 8 balises qui vous permettront d’en apprendre davantage sur des animaux marins présents en mer Méditerranée. D’autre jeux et informations seront accessibles sur le site pour les curieux.

> A partir de 6 ans. Enfant accompagné d’au moins un adulte.

Gratuit. Sur réservation au 06.45.96.78.81

14h>16h. Départ : Parking des Falaises (en face de l’ancien aquarium). Rue des Deux Frères. Le Cap d’Agde

Dimanche 22 mai : Promenade naturaliste en mer

Embarquez à bord du Catalina pour une promenade en mer à la rencontre de la faune du large (dauphins et oiseaux).

Accompagné d’un guide naturaliste de l’équipe de l’Aire Marine Protégée de la côte agathoise et de l’équipage, votre découverte sera enrichie de nombreuses informations sur les espèces et les paysages rencontrés.

Les espèces potentiellement rencontrées sont des animaux sauvages dans leur milieu naturel, leur observation n’est donc pas garantie. Repas à prévoir, snack bar disponible à bord.

Adulte : 40€; enfant : 30€. Sur réservation au 06.78.92.29.70

10h30>14h30. Les Bateaux Agathois. Quai Jean Miquel . Le Cap d’Agde.

+33 4 67 01 60 23

