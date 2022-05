La Fête de la Nature : Démonstration d’un inventaire piscicole par pêche électrique Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

2022-05-21 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-21 12:00:00 12:00:00

Saou Drôme Animation proposée par l’Office Français de la Biodiversité

Et si vous profitiez de la 16ème édition de la Fête de la Nature pour découvrir les richesses naturelles de la Drôme? sd26@ofb.gouv.fr +33 6 25 07 06 92 Saou

