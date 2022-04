La fête de la nature au Parc’Ours Borce, 22 mai 2022, Borce.

La fête de la nature au Parc’Ours Parc’Ours D739 Borce

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 Parc’Ours D739

Borce Pyrénées-Atlantiques Borce

8 8 EUR Le Parc’ours de Borce est heureux de participer à l’édition 2022 de la Fête de la Nature.

Cette année le parc vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir, au travers de différents ateliers, la richesse de sa flore.

Ainsi, les enfants comme les adultes, pourront participer à une chasse aux plantes, à un atelier création d’empreintes végétales et à un quizz floral.

Durant cette journée vous découvrirez les animaux emblématique de notre parc, comme Diego et Ségolène (nos ours) ou encore Captain (notre mâle Isard). Il vous sera possible d’assister aux nourrissages de nos ours, de nos furets, de nos alpagas, etc. De plus, vous pourrez pique-niquer dans notre parc afin de profiter au mieux de votre week-end.

Nous vous attendons nombreux au sein de notre parc, à très bientôt !

+33 6 01 73 46 09

Parc’Ours

Parc’Ours D739 Borce

dernière mise à jour : 2022-04-27 par