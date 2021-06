Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours La Fête de la Musique pour les 40 ans de la Médiathèque ! Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

C'est le grand évènement culturel de cette année 2021 à Joué-lès-Tours : les 40 ans de la Médiathèque ! Pour fêter dignement cela et tout au long de l'année, les structures culturelles de la Ville vont rendre tour à tour hommage à la Médiathèque. C'est le cas de l'Ecole Municipale de Musique qui organise la Fête de la Musique à proximité de notre établissement, dans le Parc de la Rabière.

mediatheque@jouelestours.fr +33 2 47 73 32 00 https://mediatheque.jouelestours.fr/

