Le trio ¡Selva! s’est formé à la croisée des chemins de trois artistes, unies autour de l’amour des mots, de leurs sonorités et de leur sens. Celui-ci s’inspire de la générosité des rythmes latins et revisite à sa façon l’univers musical du répertoire populaire et traditionnel d’Amérique latine. Un accordéon entre les mains d’Elisa, le son chaud de la clarinette basse de Gaëlle, des paroles dans la boca de Cristel, font résonner les mots de femmes poétesses qui ont fait de leur art un engagement fort pour les droits des plus opprimé.e.s (S. Onrubia, G. Mistral, A. Storni…) : un savoureux mélange porteur de liberté et d’émancipation qui vous embarque au cœur d’un continent plein de passions !

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée départemental d'art ancien et contemporain (MUDAAC) 1 place Lagarde , 88000 Epinal Épinal Vosges

