La fête de la musique au Mas de Rey Arles, 21 juin 2022, Arles.

La fête de la musique au Mas de Rey Mas de Rey C 144 Arles

2022-06-21 – 2022-06-21 Mas de Rey C 144

Arles 13200

10 25 Cette année et les prochaines à venir, la fête de la musique c’est au Domaine Mas de Rey que ça se passera !

Au programme

-BAR A VIN/COCKTAIL

– FOOD TRUCK

– CANON SERPENTIN

– SCÈNE EXTÉRIEURE

– SALLE INTÉRIEURE (MUSIQUE KITCH)

– SHOW LUMINEUX/ETINCELLE

Line up :

– 1ère partie : Concert avec notre chanteuse Eleonore variété internationale (45 minutes)

– 2ème partie : Sets de 7 dj’s du collectifs dj’s Arlesien

JONH C & SEB B/ROBIN TOLEDO/ CEDRIC BUCHE / VINSS WEBER / MARVIN SPIGA/ LUDOVIC VIDAL

Tous les styles de musique seront mis à l’honneur durant cette soirée ! N’attendez plus pour réserver vos places, les premiers arrivés bénéficient d’un tarif préférentiel !!

Êtes-vous prêt(e) à vivre une fête de la musique inoubliable, dans un domaine incroyable aux côtés des vignes ?

masderey@orange.fr +33 4 90 96 11 84 http://www.domaine-masderey.com/

Cette année et les prochaines à venir, la fête de la musique c’est au Domaine Mas de Rey que ça se passera !

Au programme

-BAR A VIN/COCKTAIL

– FOOD TRUCK

– CANON SERPENTIN

– SCÈNE EXTÉRIEURE

– SALLE INTÉRIEURE (MUSIQUE KITCH)

– SHOW LUMINEUX/ETINCELLE

Line up :

– 1ère partie : Concert avec notre chanteuse Eleonore variété internationale (45 minutes)

– 2ème partie : Sets de 7 dj’s du collectifs dj’s Arlesien

JONH C & SEB B/ROBIN TOLEDO/ CEDRIC BUCHE / VINSS WEBER / MARVIN SPIGA/ LUDOVIC VIDAL

Tous les styles de musique seront mis à l’honneur durant cette soirée ! N’attendez plus pour réserver vos places, les premiers arrivés bénéficient d’un tarif préférentiel !!

Mas de Rey C 144 Arles

dernière mise à jour : 2022-05-24 par