2022-06-21 – 2022-06-21

Montbéliard 25200 Montbéliard Comme à son habitude Montbéliard célébrera la fête de la musique le 21 juin. C’est autour du Temple Saint-Martin et cour des Halles, au cœur de la Cité des princes, qu’un véritable village musical prendra forme. Les multiples scènes accueilleront une quarantaine d’artistes, professionnels ou amateurs, tous seront là pour faire bouger Montbéliard au rythme de la musique ! Jazz, rock, pop, électro ou encore musique du monde, la programmation riche et éclectique ravira, sans nul doute, les amoureux de la musique ! Voici la programmation complète : Scène 1 : Sponeck Programmation proposée par le bar O’Brian

Electromouv (Electro) Scène 2 : Place St-Martin 18h30 à 19h00 : Thaanos ( Hip Hop/ Rap)

20h20 à 21h50: Lionel Kodjo (Reggae)

22h00 à 22h45: Vincent Vergon (Accordéon)

23h15 à 00h00: Margotte ( Chant) Scène 3 : parvis des droits de l’homme 18h30 à 19h30 : Naked Faces (Pop-Rock)

20h30 à 21h30 : Hold On (Pop-Rock)

22h45 à 00h00: BlackSheep (Hard-Rock) Scène 4 : Place St-Martin 18h00 à 19h00 : Ka Reem ( Chant)

20h à 21h30 : Yorba (Pop-rock)

22h45 à 00h00 : Mariou P (Noise Rock) Scène 5 : Place St-Martin 18h00 à 19h15 : Maryod (Pop/Rock)

19h40 à 20h40 : Richard Samuel (Pop Rock)

21h30 à 22h45 : Tibus (Chanson Française)

23h15 à 00h15 : Silence Radio (Pop Rock) Scène 6 : Place Denfert-Rochereau 18h30 à 19h30 : Lamuzik et Charivaris (Chanson française)

20h30 à 22h00 : Jazz Band 007 (Jazz)

23h00 à 00h30 : RIFF ( Funk soul RnB) Scène 7 Place Albert Thomas 18h00 à 18h30 : Country Club (Danse country)

18h45 à 19h00 : Studio 212 ( Ecole de Danse)

19h10 à 19h55 : Feria Flamenca

20h00 à 20h15 : Studio 212 (Ecole de danse)

20h30 à 21h15 : Mazurka (Groupe folklorique polonais chant)

21h30 à 22h00: MJC Centre social (Danse africaine)

23h00 à 00h00 : V’Roll (Punk-rock) Scène 8 : Atelier des Môles (cour des Halles) 18h00: Dark Elder (Hard Rock)

19h00: Baker Street ( Pop punk rock)

20h00: Indie 360 (Pop Rock)

21h00: Connivence (Rock)

22h00:Vidimozz (Rock Punk From the Balkans)

23h00: Invaders Project (Progressive Space Rock) Bars Montbéliard

Bar Le CLEM’S : Entre Potes (chanson française)

