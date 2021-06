Nouvoitou Rues du centre-bourg,Nouvoitou Ille-et-Vilaine, Nouvoitou La Fête de la Musique 2021 à Nouvoitou Rues du centre-bourg,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nouvoitou

La Fête de la Musique 2021 à Nouvoitou Rues du centre-bourg,Nouvoitou, 18 juin 2021-18 juin 2021, Nouvoitou. La Fête de la Musique 2021 à Nouvoitou

Rues du centre-bourg, Nouvoitou, le vendredi 18 juin à 19:00

Un groupe de rock, un duo electro-acoustique et une fanfare seront là pour animer le centre bourg ! Avec la participation des commerçants Restauration sur place, réservation obligatoire Les Saveurs de Nicolas : 02 23 37 25 99 L’Entre-Temps : 02 23 37 82 65

Gratuit

Elle se déroulera le vendredi 18 juin à partir de 19h dans les rues du centre-bourg ! Rues du centre-bourg,Nouvoitou Place de l’Eglise, Nouvoitou Nouvoitou La Lande Jarcin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T19:00:00 2021-06-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Nouvoitou Étiquettes évènement : Autres Lieu Rues du centre-bourg,Nouvoitou Adresse Place de l'Eglise, Nouvoitou Ville Nouvoitou lieuville Rues du centre-bourg,Nouvoitou Nouvoitou