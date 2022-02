La Fête de la médiathèque La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

vente de livres d’occasion, exposition et atelier “Tranches poétiques”, jeux de société, lecture dans notre caravane “la Bibliothèque buissonnière”.

Buvette et petite restauration sur place.

→ à 11 h : concert de la fanfare quimpéroise Le Zingueurs’ Band

→ à 15 h 30 : spectacle “Librairie Chamboul’tout”, théâtre d’objets manipulés par la compagnie Orange Givrée (tout public, dès 4 ans). mediatheque@foret-fouesnant.org +33 2 98 56 83 50 https://mediatheque.foret-fouesnant.org/ Toute la journée :

