Saint-Martin-sur-Oust Morbihan Saint-Martin-sur-Oust Fête dans le parc du château de La Luardaye (direction La Gacilly).

Toute la journée, les visiteurs peuvent circuler dans le parc et découvrir les différents stands d’artisanat d’art. Des démonstrations et des animations folkloriques ponctuent l’après-midi.

