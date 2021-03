Saint-Trimoël Saint-Trimoël 22510, Saint-Trimoël La Fête de la Laine au Botrai Saint-Trimoël Catégories d’évènement: 22510

Saint-Trimoël

La Fête de la Laine au Botrai, 28 avril 2021-28 avril 2021, Saint-Trimoël. La Fête de la Laine au Botrai 2021-04-28 11:00:00 – 2021-04-28 17:00:00

Venez observer et apprendre la vie de la laine, du mouton au tricot, avec des professionnels des différents métiers. Vous y verrez la tonte, la petite filature et d'autres métiers de bergerie. Tout public.
info@lafermedubotrai.bzh +33 2 96 42 66 23 https://www.facebook.com/lebotrai/

