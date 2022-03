La Fête de la Glace Langueux, 19 mars 2022, Langueux.

La Fête de la Glace Patinoire de Langueux 24 Rue du Pont Léon Langueux

2022-03-19 14:30:00 – 2022-03-19 23:00:00 Patinoire de Langueux 24 Rue du Pont Léon

Langueux Côtes d’Armor Langueux

La patinoire, à Langueux, organise la fête de la Glace.

La piste glacée sera ouverte à tous. Animations, challenges sportifs et soirée DJ viendront ponctuer cette journée festive.

Programme de la journée :

– 14H30/17h30 : Patinage libre, ponctué de démonstrations de patinage artistique à 15h15 et 16h15.

– 18h/20h : Match de hockey sur glace, ponctué d’animations avec de nombreux lots à gagner (places pour le Futuroscope, paires de patins, jeux et accessoires)

– 20h30/23h : Soirée DJ

Une borne photo selfie souvenir de l’événement à disposition. Présence d’un food truck toute la journée et le soir.

+33 2 96 33 03 08

La patinoire, à Langueux, organise la fête de la Glace.

La piste glacée sera ouverte à tous. Animations, challenges sportifs et soirée DJ viendront ponctuer cette journée festive.

Programme de la journée :

– 14H30/17h30 : Patinage libre, ponctué de démonstrations de patinage artistique à 15h15 et 16h15.

– 18h/20h : Match de hockey sur glace, ponctué d’animations avec de nombreux lots à gagner (places pour le Futuroscope, paires de patins, jeux et accessoires)

– 20h30/23h : Soirée DJ

Une borne photo selfie souvenir de l’événement à disposition. Présence d’un food truck toute la journée et le soir.

Patinoire de Langueux 24 Rue du Pont Léon Langueux

dernière mise à jour : 2022-03-09 par