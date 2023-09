La fête de la courge à la Ferme de Paris La Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du mardi 24 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

La Ferme de Paris est ouverte pour les vacances d’automne. C’est la période de la récolte des courges. Nous vous invitons à nous visiter pour des activités pour petits et grands. Pour profiter des vacances, venez vous balader à la Ferme de Paris. Du mardi 24 octobre au vendredi 3 novembre (sauf les lundis et le 1er novembre) de 14h à 16h : stand d’animation dédié à la découverte des cucurbitacées de la ferme. Nous serons ouverts du mardi au vendredi saur le 1er novembre de 13h30 à 17h15, et les week-ends de 13h30 à 17h45 . Nous vous conseillons de venir 45 mn avant la fermeture. La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

1, route du Pesage 75012 Paris
latitude longitude 48.8222513246154,2.44491184089318

