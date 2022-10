La Fête de la Courge à Brielles Brielles Brielles Catégories d’évènement: Brielles

Ille-et-Vilaine Brielles A l’occasion de la Fête de la Courge le Comité des fêtes de Brielles organise plusieurs animations créatives, des concours… et pleins d’autres surprises. Vente de courges.

Nombreuses animations sur le thème de la courge et d’Halloween.

Divers stands d’exposants (botaniste, apiculteur, fabrication zéro déchets, graveur sur verre…)

Animations pour enfants et pesée de courges.

Concours de déguisement et de dessins.

Restauration sur place.

Pour les gourmands, une bonne soupe de courge, des tartines, frites, crêpes, gâteaux et bonbons à déguster.

