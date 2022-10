La Fête de la Ci’Trouille Loudun, 29 octobre 2022, Loudun.

La Fête de la Ci’Trouille

Rue du Relandais Échevinage Loudun Vienne Échevinage Rue du Relandais

2022-10-29 – 2022-10-29

Échevinage Rue du Relandais

Loudun

Vienne

La Médiathèque et l’association Lire et Faire Lire participent à LA FETE DE LA CI’TROUILLE organisée par l’association Les P’tits Loups Dunais

17h (pour les 3-6ans) : Histoires qui font peur par Lire et Faire Lire.

17h30 (pour les 6-11 ans) : Histoires qui font encore plus peur par la Médiathèque.

Lectures réservées aux participants de la Fête de la Citrouille.

La Médiathèque et l’association Lire et Faire Lire participent à LA FETE DE LA CI’TROUILLE organisée par l’association Les P’tits Loups Dunais

17h (pour les 3-6ans) : Histoires qui font peur par Lire et Faire Lire.

17h30 (pour les 6-11 ans) : Histoires qui font encore plus peur par la Médiathèque.

Lectures réservées aux participants de la Fête de la Citrouille.

+33 5 49 98 30 26

Médiathèque – Les P’tits Loups Dunais

Échevinage Rue du Relandais Loudun

dernière mise à jour : 2022-10-11 par