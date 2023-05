La Fête de la Bretagne s’installe dans le 14e, 12 mai 2023, .

Du vendredi 12 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Fest-Noz-Braz : de 8€ à 10€

La Bretagne s’exporte dans le 14e avec de nombreuses festivités, organisées du 12 au 21 mai 2023 par la Mission bretonne et ses partenaires ! Rendez-vous dans divers lieux du 14e pour se mettre dans l’ambiance armoricaine !

Toute la programmation

Vendredi 12 mai – Soirée d’ouverture

Dès 19h30 : Présentation du programme complet de la Fête !

22, rue Delambre

Lundi 15 mai – Cinéma en breton

19h-22h : Autour du travail de Ronan Hirrien, réalisateur et journaliste

22, rue Delambre

Mercredi 17 mai – Danse pour enfants

14h30-15h30 : Initiation à la danse, pour enfants avec leurs parents, animée par Sylvie Minard, professeure de danse bretonne.

Esplanade Edgar Quinet

17h-18h : Contes pour enfants

Bibliothèque Benoîte Groult, 25 rue du Commandant René Mouchotte

Jeudi 18 mai – Grande journée bretonne !

10h-23h : Bal fest-deiz, village et animations : concerts et démonstrations d’instruments, artisanat, littérature, art culinaire, contes, jeux, intiation à la danse… Crêpes tout au long de la journée !

Boulevard Edgar Quinet et rue du Montparnasse

18h-23h – Crêp’noz

Dans la continuité de la grande journée festive : la traditionnelle Crêp’noz en soirée avec un concert suivi d’un bal fest-noz, animé par Barzaz et des groupes de la scène francilienne.

Boulevard Edgar Quinet et rue du Montparnasse

Vendredi 19 mai – La Bretagne au Moulin à café

16h-22h : Soirée bretonne dans l’un des premiers cafés associatifs de Paris : contes, initiation à la danse bretonne, musique…

Moulin à café, 8 rue Sainte-Léonie

Samedi 20 mai – Tables-rondes

14h-18h : Échanges autour des langues minoritaires et de leur enseignement en Bretagne, en France et dans le monde, avec le collectif Pour que vivent nos langues et Rozenn Milin, professionnelle de l’audiovisuel, engagée dans la sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique.



Salle du tribunal de la mairie annexe,

12 rue Pierre Castagnou

Samedi 20 mai – Fest-noz braz

18h-1h : Grande soirée pour écouter et danser sur la musique de Modkozmik, Trip Fiori, Tchikidi et des groupes de la scène francilienne dans une ambiance festive et chaleureuse !

Bar et crêpes



Prévente conseillée

Sur place : 10 € pour les non-adhérent·e·s, 8 € pour les adhérent·e·s

Salle des fêtes de la Mairie annexe,

12 rue Pierre Castagnou

Divers lieux dans le 14e

Contact : https://mairie14.paris.fr/pages/fete-de-la-bretagne-23666 https://mairie14.paris.fr/pages/fete-de-la-bretagne-23666

©DR/affiche fête de la Bretagne du 14e