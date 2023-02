La fête de la Bretagne Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

2023-05-21 14:00:00 – 2023-05-21 18:00:00

Côtes dArmor » Une véprée festive à la ferme » : atelier cuisine, visites guidées, contes : du gallo pour toutes les oreilles ! Ambiance musicale traditionnelle. Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La ferme d’Antan Plédéliac

