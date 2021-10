la Fête de fermeture au Parc de Clères Clères, 14 novembre 2021, Clères.

la Fête de fermeture au Parc de Clères 2021-11-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 17:00:00

Clères Seine-Maritime Clères

Dernier weekend pour profiter du parc avant 2022 ! Venez fêter l’automne dans une ambiance de fêtes de fin d’année !

Contes de Noël pour les enfants (durée 15 minutes ) : 14h30, 15h30 et 16h30.

Démonstration de réalisations de guimauves par Sophie de la forêt des macarons.

Spectacle-participatif : Voyage dans les abysses par la compagnie “la cerise sur les mots”.

Ateliers : fabrication de décorations avec les éléments offerts par dame nature,

jeux de société au château avec le foyer de la Culture et des Loisirs de Clères.

Mini marché artisanal et présence d’un certain Père Noël…

Le dimanche on accueille Ludens et son manège à énergie parental.

et en plus sur réservation :

de 14h30 – 17h00 :

Atelier “couronnes de fêtes”.

Dans le cadre de la fête de fermeture : Une touche de fantaisie pour vos décors de fête avec ces magnifiques couronnes qui orneront votre intérieur ou votre porte.

Réservation sur www.parcdecleres.fr

dernière mise à jour : 2021-10-16 par