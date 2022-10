La Fête d’Automne Plouédern Plouédern Catégories d’évènement: Finistre

Plouédern

La Fête d’Automne Plouédern, 22 octobre 2022, Plouédern. La Fête d’Automne

9 route du stade Salle Steredenn Plouédern Finistre Salle Steredenn 9 route du stade

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle Steredenn 9 route du stade

Plouédern

Finistre Pour notre 4ème Fête d’Automne, la Gouel an Here, nous innovons en élargissant la fête : nous passons de la matinée à la journée entière, sur le thème de l’Arbre. On y trouvera des stands sur le jardinage, la Recyclerie le Triporteur, les Vanniers de Gwialenn ar Vro, le tourneur sur bois des Copeaux de la Mignonne avec son stand et son tour à bois, Les Potirons de Dirinon, livres, etc… Autre innovation, deux conférences auront lieu, à 11h sur les Haies Bocagères, animée par Chloé Fichaut, chargée du programme Breizh Bocage au Syndicat de Bassin de l’Elorn, puis à 14h sur la Forêt Jardin, animée par Arnaud Barré de l’association l’Ile au Vent. Un grand troc plantes attends vos boutures, graines, bulbes, plants, pensez à les préparer pour échanger avez d’autres passionnés, sur leurs histoires, leurs cultures, leurs caractéristiques botaniques,..

Si vous avez des photos d’arbres, apportez les, nous les exposerons puis vous les rendrons (nom et coordonnées à indiquer). La restauration sera assurée par la Crêpe Agile, crêpes salées et sucrées, produits bio et maison. jardinedern@orange.fr +33 6 70 42 29 34 Salle Steredenn 9 route du stade Plouédern

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouédern Autres Lieu Plouédern Adresse Plouédern Finistre Salle Steredenn 9 route du stade Ville Plouédern lieuville Salle Steredenn 9 route du stade Plouédern Departement Finistre

Plouédern Plouédern Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern/

La Fête d’Automne Plouédern 2022-10-22 was last modified: by La Fête d’Automne Plouédern Plouédern 22 octobre 2022 9 route du stade Salle Steredenn Plouédern Finistre Finistre Plouédern

Plouédern Finistre