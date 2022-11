La Fête – Common Ground(s) – Terrain(s) d’entente, 16 novembre 2022, .

La Fête – Common Ground(s) – Terrain(s) d’entente



2022-11-16 – 2022-11-16

Depuis quelques mois, un nouveau projet est en pleine éclosion à la Friche, la Galerie de la Salle des machines, un espace dédié à une programmation participative et collective.



La galerie d’exposition se réinvente pour devenir un lieu ouvert, chaleureux et rassembleur. Cet espace, véritable clé d’entrée à la Friche, se veut un lieu innovant, dans lequel il ne s’agit pas seulement d’ouvrir et d’accueillir mais aussi d’apprendre à faire ensemble.



Pour le premier évènement, c’est Board Spirit Marseille qui s’empare du lieu et propose une exposition évolutive sur la culture skate, inaugurée lors d’une grande après-midi festive.



Au programme de l’après-midi :



15H-17H | ATELIER COLLAGE :

Sans inscription, venez vous initier à l’art du collage avec Board Spirit Marseille.



17H-18H | CONCOURS DE GÂTEAUX :

Arrivez avec vos plus belles créations de 15h30 à 16h30 ! À partir de 17h, place au vote avec de nombreux lots à gagner pour les 10 premières places.

Concours gratuit et sans inscription.



19H-21H | VERNISSAGE DE L’EXPOSITION :

Board Spirit Marseille présente son exposition collective Common Ground(s) – Terrain(s) d’entente avec les artistes invité·e·s lors du skatepunk : Sergej Vutuc, Louisa Menke, Richard «French» Sayer, Alan Maag, David Martelleur, suivi d’un concert de l’artiste Cyma.





Les artistes exposé·e·s jusqu’au 29 janvier 2023 :



Richard « French » Sayer :

Richard « French » Sayer est artiste, illustrateur et directeur artistique pour l’industrie de la musique, la publicité, l’impression, la mode, l’édition et l’industrie du skateboard.



Alan Maag :

Alan Maag travaille principalement le texte et la photographie au sein d’une recherche artistique transdisciplinaire, centrée sur la culture skate. En tant que photographe, il documente la scène suisse de skate depuis une vingtaine d’années.



Louisa Menke :

Louisa Menke, photographe, est la première femme européenne à avoir une planche de skate pro model. Ses photos, bien que souvent simples dans leur sujet et leur composition, parlent avec une profondeur que seul un critique d’art peut traduire.



Sergej Vutuc :

Le travail de Sergej Vutuc consiste à observer le développement de la société moderne ; une privatisation de l’espace public et la conquête de la nature avec du béton, d’un côté, et l’envie humaine naturelle d’élargir sa conscience, d’être entre les deux, d’exister de manière ludique et de vivre à travers l’imagination, de l’autre côté. Spontanément poussé vers le « Do It Yourself », l’éthique et la culture punk au sens large, il explore, construit et échange à travers le monde.

