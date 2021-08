La fête aux couleurs Péronne-en-Mélantois, 12 septembre 2021, Péronne-en-Mélantois.

La fête aux couleurs

Péronne-en-Mélantois, le dimanche 12 septembre à 10:00

Ailes colorées, reflets dorés, les papillons et odonates sont de véritables témoins de diversité. Partons à leur rencontre dans les prairies et zones humides et observons ces espèces colorées. Messages transmis : * Diversité des papillons et odonates * Importance de ces espèces Liste des observations : Libellules, demoiselles et papillons… Animation à destination du public familial. Animation gratuite. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Rendez-vous 10h parking rue du Marais à PERONNE-EN-MELANTOIS.

Animation gratuite à destination du public familial.

Balade animée par Nord Nature Environnement

Péronne-en-Mélantois Rue du Marais, 59273 Péronne-en-Mélantois, France Péronne-en-Mélantois Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T12:00:00