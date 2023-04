La fête aux arts vivants, c’est à Violette ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’Évènement: île de France

La fête aux arts vivants, c’est à Violette ! Médiathèque Violette Leduc, 22 avril 2023, Paris. Le samedi 22 avril 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

La médiathèque offre une « carte blanche » aux élèves et aux professeurs du Conservatoire du 11e Charles Munch, pour une après-midi créative et festive, où de nombreux arts vivants seront à l’honneur. Carte blanche aux élèves et aux professeurs du Conservatoire du 11e Charles Munch, pour un moment créatif et festif, où les arts vivants seront mis à l’honneur : groupe de jazz, chant, danse contemporaine, guitare classique, démonstration de claquettes, théâtre… il y en aura pour tous les goûts. Attention, talents ! Entrée libre. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/

© Conservatoire du 11e Charles Munch

