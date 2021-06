Ungersheim Ecomusée d'Alsace Haut-Rhin, Ungersheim La Fête au Village Ecomusée d’Alsace Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Au mois d’août, participez aux belles et festives soirées d’été de l’Ecomusée d’Alsace. A la nuit tombée, le village s’illumine et s’anime de rires et de chansons : c’est la fête ! Orchestre, jeu de quille, dégustation, chamboule tout, pêche miraculeuse, manège, jongleurs, décors nocturnes, lumières… tout est rassemblé pour vivre un moment inoubliable en famille dans un cadre unique : l’Ecomusée d’Alsace. Dates & horaires : Les 6 ; 7; 13; 14 ; 20 et 21 août – de 10h00 à 00h00 Contact Tél : 03 89 74 44 74 Mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse : Ecomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

TARIF UNIQUE : 10€

