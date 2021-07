La Fête au village de Kernoa fait son bal ! Paimpol, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Paimpol.

La Fête au village de Kernoa fait son bal ! 2021-07-04 – 2021-07-04 Stade de foot de Kernoa Lieu-dit Kernoa

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol

Quoi de mieux qu’un bal, moment festif, convivial et partagé par excellence ? C’est ainsi que le groupe Kerloa (clarinette, accordéon diatonique et guitare sur un répertoire de danses bretonnes) et l’accordéoniste Pol « Le Faune » (danses folk) proposeront leurs musiques mais aussi quelques initiateurs à la danse pour les plus timides.

+33 7 60 85 73 40 http://www.limagquiparleblog.org/

dernière mise à jour : 2021-06-25 par