2022-05-06 – 2022-05-06

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR Dans le cadre de l’évènement Comm’une histoire de rencontre, porté par le Projet Social de territoire de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, nous sommes heureux de vous inviter à la 1ère édition de la Fête à Simone.

CONCERT: Venez (re)découvrir les compositions pop rock des jeunes de l’école de Musique de “Musique en Bastide”

JEUX MUSICAUX: Affrontez-vous sur des mini-épreuves pour tester vos connaissances musicales avec l’association Ricochet Sonore. Quiz musical, questions, mimes, chaise musicale, pleins défis pour s’amuser, chanter, danser : le ridicule ne tue pas, mieux, il rapporte des points !

DJ SET VINYLE PARTICIPATIF: Les DJ set s'adapte à vous, proposez vos morceaux aux DJ et dédicacez-les à vos amis. En réponse, les DJ de Ricochet Sonore vous font découvrir leurs coups de cœur afin de favoriser la diversité.

