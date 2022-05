La fête à Machin Le Bas Ségala Le Bas Ségala Le Bas SégalaLe Bas Ségala Catégories d’évènement: Aveyron

Le Bas Ségala

La fête à Machin Le Bas Ségala Le Bas Ségala, 3 juin 2022, Le Bas SégalaLe Bas Ségala. La fête à Machin Le Bas Ségala Le Bas Ségala

2022-06-03 – 2022-06-04

Le Bas Ségala Aveyron Le Bas Ségala Aveyron La Croix du Bez Vabre-Tizac Le Bas Ségala Le 1er weekend de juin pour l’association correspond à son assemblée générale, sa cerise sur le gâteau. Nous faisons de cette date un moment convivial, festif et familial. Comme un petit festival, il vient clôturer une année, tourner une page associative afin de laisser place à une nouvelle histoire, une nouvelle année. ​C’est pour l’association l’occasion sur une journée ou un weekend de proposer une programmation artistique complète visant à soutenir le spectacle vivant d’une part, faire vivre sur le territoire un instant, une proposition culturelle et surtout et bien sûr se faire plaisir !

​Venez ! Chez Machin Machines à Vabre-Tizac. Programmation et affiche en cours de finalisation… machinmachines@gmail.com +33 5 65 81 19 04 https://machmach.wixsite.com/machinmachines Le 1er weekend de juin pour l’association correspond à son assemblée générale, sa cerise sur le gâteau. Nous faisons de cette date un moment convivial, festif et familial. Comme un petit festival, il vient clôturer une année, tourner une page associative afin de laisser place à une nouvelle histoire, une nouvelle année. ​C’est pour l’association l’occasion sur une journée ou un weekend de proposer une programmation artistique complète visant à soutenir le spectacle vivant d’une part, faire vivre sur le territoire un instant, une proposition culturelle et surtout et bien sûr se faire plaisir !

​Venez ! OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

Le Bas Ségala Le Bas Ségala

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Bas Ségala Autres Lieu Le Bas Ségala Le Bas Ségala Adresse Ville Le Bas SégalaLe Bas Ségala lieuville Le Bas Ségala Le Bas Ségala Departement Aveyron

Le Bas Ségala Le Bas Ségala Le Bas SégalaLe Bas Ségala Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bas-segalale-bas-segala/

La fête à Machin Le Bas Ségala Le Bas Ségala 2022-06-03 was last modified: by La fête à Machin Le Bas Ségala Le Bas Ségala Le Bas Ségala Le Bas Ségala 3 juin 2022 Aveyron Le Bas Ségala

Le Bas SégalaLe Bas Ségala Aveyron