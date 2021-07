La fête à Léo : Moulins, châteaux et églises, final à Bassanne Bassanne, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Bassanne.

Bassanne Gironde Bassanne

Dans le cadre de la Fête à Léo, la journée du 25 juillet sur les Moulins, châteaux et églises avec les associations qui les restaurent, se termine au Moulin de Piis à Bassanne.

Présentation du moulin de Piis et de l’exposition sur les moulins fortifiés de Gironde dessinés par Leo Drouyn et final convivial en musique avec des chants de marins et le groupe « La fiancée du pirate».

+33 5 56 61 05 52

éditions de l’entre deux mers

