La Fête à Léo : Lugasson et Cessac ! Lugasson, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lugasson.

La Fête à Léo : Lugasson et Cessac ! 2021-07-10 08:30:00 – 2021-07-10

Lugasson Gironde Lugasson

De part et d’autre du mythique cours d’eau de l’Engranne.

Journée découverte à pied à partir du bourg de Lugasson vers Cessac.

Visite de l’église de Lugasson, rando vers Cessac, présentation du moulin et du Château de Laubesc, pique nique et retour vers le Château Roquefort.

Final en musique et dégustation de produits locaux.

De part et d’autre du mythique cours d’eau de l’Engranne.

Journée découverte à pied à partir du bourg de Lugasson vers Cessac.

Visite de l’église de Lugasson, rando vers Cessac, présentation du moulin et du Château de Laubesc, pique nique et retour vers le Château Roquefort.

Final en musique et dégustation de produits locaux.

De part et d’autre du mythique cours d’eau de l’Engranne.

Journée découverte à pied à partir du bourg de Lugasson vers Cessac.

Visite de l’église de Lugasson, rando vers Cessac, présentation du moulin et du Château de Laubesc, pique nique et retour vers le Château Roquefort.

Final en musique et dégustation de produits locaux.

leo

dernière mise à jour : 2021-06-26 par